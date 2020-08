Hamas: 'Emiraten steken Palestijnen in de rug'

De Palestijnse groeperingen spraken donderdag als één geheel tegen de nieuwe overeenkomst tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël

Israël en de VAE hebben na Amerikaanse bemiddeling afgesproken hun relatie te normaliseren. Hamas veroordeelt de overeenkomst en zegt dat de overeenkomst niks positiefs zal betekenen voor de Palestijnse zaak.

De vredesovereenkomst van de VAE met Israël is een "verraderlijke steek in de rug van het Palestijnse volk", zei Hamas in een verklaring. De Popular Resistance Committees (PRC) zegt dat de deal het bewijs is van een "enorme samenzwering tegen het Palestijnse volk". De Islamic Jihad-beweging keurde de nieuwe deal ook af en vergeleek deze met een "overgave".

Annexatie Israël heeft de Emiraten toegezegd dat de geplande annexatie van Palestijnse gebieden wordt opgeschort. Premier Benjamin Netanyahu maakte later wel duidelijk dat die plannen wat hem betreft niet definitief van de baan zijn. Hij heeft zich eerder uitgesproken voor het inlijven van Joodse nederzettingen in gebieden die worden geclaimd door de Palestijnen.



Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, de VAE en Israël is de overeenkomst een "doorbraak die vrede in het Midden-Oosten zal bevorderen". Ook zou de overeenkomst het bewijs zijn van "gedurfde diplomatie en visie van de drie leiders", verwijzend naar Trump, Abu Dhabi kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan en Netanyahu.

De machtige kroonprins van Abu Dhabi bevestigde op Twitter dat de banden met Israël worden aangehaald. "Tijdens een telefoongesprek met president Trump en premier Netanyahu is een akkoord gesloten dat verdere Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden voorkomt", aldus Mohammed Bin Zayed.

Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) is de VAE het derde Arabische land dat een akkoord sluit met Israël.

