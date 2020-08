Palestina roept ambassadeur in Abu Dhabi terug

Het Palestijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag dat het zijn ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft teruggeroepen

Het besluit is een reactie op de deal die is aangekondigd tussen de Emiraten en Israël. De Amerikaanse president Donald Trump maakte donderdag bekend dat Israël de voorgenomen annexatie van Palestijnse gebieden zou hebben opgeschort





Het staatspersbureau van de VAE bevestigde de overeenkomst en omschreef deze als een stap in de richting van bilaterale betrekkingen. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, de VAE en Israël is de overeenkomst een "doorbraak die vrede in het Midden-Oosten zal bevorderen".



Israëlische culturele en sportdelegaties hebben de afgelopen maanden meerdere Arabische hoofdsteden bezocht en deelgenomen aan wedstrijden en bijeenkomsten. Arabische waarnemers waarschuwen al een tijdje voor de gevaren van het normaliseren van de banden met Israël.





Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) is de VAE het derde Arabische land dat een akkoord sluit met Israël.

