Egyptische president blij met overeenkomst VAE en Israël

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi is daarmee de eerste Arabische leider die de normalisatie van de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël verwelkomt

Al-Sisi verwelkomde donderdag het nieuw vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). "Ik volgde met belangstelling en waardering de gezamenlijke verklaring tussen de Verenigde Staten, VAE en Israël om de Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden te stoppen en stappen te ondernemen om vrede te brengen in het Midden-Oosten", zei Al-Sisi op Twitter. Egypte onderhoudt al sinds 1979 betrekkingen met Israël.

Hij prees ook "de inspanningen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de deal om welvaart en stabiliteit te bereiken" in de regio.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte donderdag bekend dat Israël de voorgenomen annexatie van Palestijnse gebieden zou hebben opgeschort. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, de VAE en Israël is de overeenkomst een "doorbraak die vrede in het Midden-Oosten zal bevorderen".



Later op de dag omschreef de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de nieuwe vredesovereenkomst tussen zijn land en de Verenigde Arabische Emiraten als "historisch".

Volgens de overeenkomst zal Israël haar voorgenomen plannen om delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren "opschorten" en de inspanningen nu richten op het uitbreiden van banden met andere landen in de Arabische en moslimwereld.

© MAROKKO.NL 2020