Frankrijk: Tweede moskeebrand in Lyon in week tijd

Franse moslims vrezen voor hun veiligheid en maken zich zorgen over de toenemende bedreigingen door extreemrechtse groeperingen in de regio

Begin donderdag brak er brand uit in de Essalam-moskee in Lyon, waarbij een deur, ingang en de gebedsruimte van de moskee werden beschadigd. Volgens moskeewoordvoerder Abderrazak Chenini gaat het gebedshuis aangifte doen.





Volgens burgemeester Pierre Oliver is de brand aangestoken. "Dit is de tweede moskee die in brand staat in een week tijd", zei hij op Twitter. "Mensen betreuren het feit dat gebedshuizen worden vernield. De daad lijkt crimineel te zijn, volgens de eerste informatie die de brandweerlieden en de politie mij hebben gegeven. We wachten op de eerste resultaten van het onderzoek."





Oliver juichte het snelle werk van brandweerlieden toe bij het doven van de brand die om 2.16 uur begon en oversloeg naar een reeks onlangs gerenoveerde woningen.





Afgelopen vrijdag was er ook brand ontstaan ​​in een bijgebouw van de gebedsruimte van een moskee in Bron, een buitenwijk van Lyon. Ook hier vermoeden autoriteiten dat het vuur is aangestoken.

