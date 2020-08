Parijs nu 'rode' zone door coronavirusinfecties

De Franse regering heeft Parijs en het Bouches-du-Rhône-gebied rond Marseille aan de Middellandse Zeekust uitgeroepen tot 'rode' zones met een hoog risico op coronavirusinfecties.

Het regeringsbesluit is vrijdag gepubliceerd. Het decreet geeft lokale autoriteiten de bevoegdheid om de bewegingsvrijheid van mensen en voertuigen te beperken, de toegang tot openbaar vervoer en vliegreizen te limiteren, de toegang tot openbare gebouwen in te perken en sommige gebouwen met een hoog besmettingsrisico te sluiten.De maatregel volgt op een sterke toename van coronabesmettingen in de afgelopen twee weken.