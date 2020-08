Labyad wil dit seizoen meer speeltijd krijgen bij Ajax

Met drie treffers voor rust had Zakaria Labyad een groot aandeel in de oefenzege van Ajax op FC Utrecht (5-1).

"In de voorbereiding krijgt iedereen de kans om zich te bewijzen", zei hij. "Ik ga gewoon keihard werken en wil zo afdwingen dat ik dit seizoen wel veel ga spelen." De 27-jarige Labyad opende de score en verzilverde ook nog twee vrij trappen. Hij speelde centraal in de aanval, als vervanger van de licht geblesseerde Dusan Tadic. "Als spits moet je scoren, dat heb ik in ieder geval gedaan", concludeerde hij.

Voor trainer Erik ten Hag was het geen verrassing dat Labyad als spits uit de voeten kan. "Hij heeft daar onder mij ook wel eens bij FC Utrecht gespeeld", stelde hij. "Ik wilde Labyad graag zien met Quincy Promes in zijn rug. Dat is me in deze wedstrijd goed bevallen."

"Quincy is een rasvoetballer", zei Labyad over zijn ploeggenoot die tegen FC Utrecht als aanvallende middenvelder speelde. "Ik ook wel, dus we voelen elkaar goed aan. Maar ik heb nog niet de klik die Hakim Ziyech met Quincy had. Daar gaan we aan werken."



Beperkte inbreng

Labyad tekende twee jaar geleden op voorspraak van trainer Ten Hag bij Ajax. Hij won in zijn eerste seizoen de landstitel en KNVB-beker en reikte met zijn nieuwe ploeg tot de halve finale van de Champions League. De inbreng van de in Utrecht geboren international van Marokko bleef beperkt. In de Champions League speelde hij slechts vier minuten.

Uitblinkers bij subtoppers in de eredivisie redden het niet altijd bij de traditionele top drie. In het afgelopen seizoen kreeg Labyad helemaal geen speeltijd totdat David Neres in november zwaar geblesseerd raakte.



Eindelijk werd het geduld van Labyad beloond, maar drie weken later liep hij zelf een vervelende knieblessure op in het uitduel met Lille OSC. Mede door het coronavirus kwam hij het hele seizoen niet meer in actie.

"Dus je begrijpt wel dat ik er na negen maanden zin in had", zei Labyad na de oefenzege op FC Utrecht. "Het was al heel plezierig om weer te trainen, maar het gaat er uiteindelijk om dat ik mij in wedstrijden laat zien."

Labyad beseft dat de concurrentie groot is voor de aanvallende posities bij Ajax, met concurrenten als Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, David Neres, Quincy Promes, Antony, Mohammed Kudus en Donny van de Beek. "Maar ik ga het maximale geven", kondigde hij aan. "Ik wil dit seizoen meer speeltijd krijgen."



