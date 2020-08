Minister Blok blij met deal tussen Israël en Emiraten

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is blij dat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben besloten de diplomatieke betrekkingen te normaliseren.

Hij is vooral tevreden over de afspraak dat Israël geplande annexaties van Palestijnse gebieden opschort. Voor de stabiliteit in de regio is het altijd goed als landen met elkaar overleggen, aldus Blok.

Hij wijst erop dat er nog discussie is of het nou om uitstel of afstel van de annexaties gaat, maar dat ze voorlopig niet doorgaan vindt hij goed nieuws. Ze zouden "in strijd zijn met het internationaal recht, dus het is goed dat dat onderdeel is van het akkoord."

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte vlak na de aankondiging van de deal wel duidelijk dat de voorgenomen annexatieplannen wat hem betreft niet definitief van de baan zijn. Hij heeft zich eerder uitgesproken voor het inlijven van de illegale Joodse nederzettingen in Palestijnse gebieden.





De Palestijnen zijn niet blij met de overeenkomst tussen de twee landen en hebben de ambassadeur in de VAE teruggeroepen. De Palestijnse groeperingen spraken donderdag als één geheel tegen de nieuwe overeenkomst tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël

Ook in de rest van de Arabische wereld is kritisch gereageerd op het akkoord dat wordt gezien als verraad van de Palestijnen en de Palestijnse zaak. Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) is de VAE het derde Arabische land dat een akkoord sluit met Israël.

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi verwelkomde dan ook het voorstel. De couppleger en voormalige bevelhebber van het Egyptische leger prees "de inspanningen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de deal om welvaart en stabiliteit te bereiken" in de regio.



© ANP/Anadolu/Marokko.nl 2020