Spanje: Coronamaatregelen horeca aangescherpt

Spanje sluit alle discotheken en nachtclubs om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Restaurants en bars mogen open blijven, maar moeten voortaan elke nacht om 01. 00 uur dicht. Dat zei de Spaanse minister van Volksgezondheid vrijdag.

Ook wordt het roken in buitenruimtes aan banden gelegd als het onmogelijk is op veilige afstand te blijven, naast andere nieuwe maatregelen om een toename van coronavirusinfecties tegen te gaan, aldus minister Salvador Illa. Een rookverbod op straat gold al in enkele regio's, zoals Galicië en de Canarische eilanden.

Illa raadde ook bijeenkomsten van meer dan tien mensen af, en waarschuwde jongeren specifiek om niet buiten samen te komen om alcohol te drinken.



Besmettingen weer toegenomen

Minister Illa onthulde de nieuwe maatregelen die in het hele land moeten worden gehandhaafd na een spoedvergadering met regionale gezondheidsautoriteiten.

De coronabesmettingen in Spanje zijn de afgelopen dagen weer toegenomen, waardoor het totaal aantal gerapporteerde gevallen sinds donderdag op 337.334 komt, sinds het begin van de pandemie. De afgelopen 24 uur werden bijna 3000 coronabesmettingen gemeld.

