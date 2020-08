Protesten op de Westelijke Jordaanoever na deal Israël en Emiraten

Honderden Palestijnen gingen vrijdag de straat op op de Westelijke Jordaanoever en verbrandden de vlag van de Emiraten en foto's van kroonprins Mohamed bin Zayed

Het protest is een reactie op de recente deal tussen de VAE en Israël. De twee landen meldden donderdag te zijn overeengekomen de onderlinge banden aan te halen. De Palestijnen zien de deal als een "verraderlijke steek in de rug" door de Emiraten. De demonstranten scandeerden ook slogans waarin de normalisatieovereenkomst wordt verworpen.

In de stad Nablus kwamen honderden mensen na het vrijdaggebed bijeen op het Al-Shuhada-plein. Jonge demonstranten vertrapten en verbrandden foto's van de Amerikaanse president Donald Trump, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de kroonprins van Abu Dhabi.

In stad Haris lieten Palestijnse demonstranten foto's zien van de kroonprins van de VAE met daarop het 'X'-teken en scandeerden leuzen die de overeenkomst tussen de Emiraten en Israël veroordeelden.

Normalisatie

President Trump maakte donderdag de deal bekend. De stap maakt deel uit van een historisch akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De landen spreken in een door Trump gedeelde gezamenlijke verklaring over een "historische diplomatieke doorbraak" waar alle betrokken landen van zullen profiteren.



Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, de VAE en Israël is de overeenkomst een "doorbraak die vrede in het Midden-Oosten zal bevorderen". Ook zou de overeenkomst het bewijs zijn van "gedurfde diplomatie en visie van de drie leiders", verwijzend naar Trump, Abu Dhabi kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan en Netanyahu.

De machtige kroonprins van Abu Dhabi bevestigde op Twitter dat de banden met Israël worden aangehaald. "Tijdens een telefoongesprek met president Trump en premier Netanyahu is een akkoord gesloten dat verdere Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden voorkomt", aldus Mohammed Bin Zayed.

Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) is de VAE het derde Arabische land dat een akkoord sluit met Israël.



