Marokko wijzigt testprotocol coronavirus om wachttijden te verkorten

Door het afnemen van serologische test worden risicopersonen mogelijk sneller in beeld gebracht.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft donderdag een ​​nieuw protocol ingesteld voor de uitvoering van sneltesten in openbare gezondheidscentra in Marokko.

Patiënten die mogelijk besmet zijn met het longvirus worden eerst onderworpen aan een serologische test, bij positieve resultaten wordt de patiënt afgezonderd en volgt alsnog een PCR-test.

Een serologische test wordt uitgevoerd om te bepalen of er antilichamen aanwezig zijn in het lichaam, wat mogelijk wijst op een recente infectie met het longvirus COVID-19.



Volgens het zorgministerie wordt hiermee de testtijd aanzienlijk ingekort. Ook wordt het besmettingsrisico verlaagd omdat potentieel besmettelijke personen veel eerder kunnen worden afgezonderd.

De nieuwe maatregel moet de druk op zorginstellingen in Marokko verlagen. Het land is getuige van een zorgwekkende stijging in het aantal dagelijkse coronaslachtoffers.

