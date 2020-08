Aantal nieuwe coronagevallen in Nederland gestegen

Het aantal coronapatiënten in Nederland is vrijdag met 636 gestegen.

Dat is meer dan op donderdag, toen er 577 gevallen bijkwamen, maar minder dan woensdag (654) en dinsdag (779). In de afgelopen zeven dagen zijn 4339 mensen positief getest. Ongeveer de helft van alle nieuwe besmette mensen is 20 tot 40 jaar. Ongeveer een kwart is 40 tot 60 jaar.

Amsterdam-Amstelland registreerde 135 nieuwe gevallen, waaronder 120 in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond werden 103 mensen positief getest. Onder hen zijn 74 Rotterdammers. In Haaglanden kwamen er 89 gevallen bij, in Midden- en West-Brabant 39, in de provincie Utrecht 36.

Jongerenfeest

In Kennemerland kwamen 31 besmettingen aan het licht, het hoogste aantal in de regio sinds half april. Enkele jongeren uit Haarlem en omstreken werden positief getest na een bezoek aan jongerencamping Appelhof op Terschelling.



In Zandvoort kwamen er acht nieuwe gevallen bij. In de laatste zeven dagen zijn 23 mensen in de populaire badplaats positief getest.

In Friesland kregen tussen donderdagochtend en vrijdagochtend elf mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Zes van de elf nieuwe gevallen zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân, waar Dokkum onder valt. Een jongerenfeest daar leidde tot een plaatselijke corona-uitbraak. In de afgelopen week zijn 36 mensen in de gemeente positief getest. In de vijf maanden ervoor was het virus bij 'slechts' 32 inwoners vastgesteld.

Bergen op Zoom was de afgelopen tijd een van de grootste brandhaarden van Nederland, maar daar is het afgelopen etmaal maar één nieuw geval aan het licht gekomen. In de afgelopen week zijn 108 inwoners van de West-Brabantse plaats positief bevonden.



