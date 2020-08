Marokko opent nieuw corona-afdeling in ziekenhuis Tanger

De autoriteiten in Tanger hebben donderdag een nieuwe afdeling geopend voor de opvang van coronapatiënten uit de regio

De bouw van de nieuwe coronavleugel in het Mohammed VI-ziekenhuis duurde minder dan een week. De afdeling bestaat uit 48 bedden in individuele kamers en zal worden bemand door een team artsen en verpleegkundigen van het Universitair Ziekenhuiscentrum (CHU) in Tanger.





Alle kamers zijn uitgerust met beademingsapparatuur en bewakingsapparatuur voor vitale functies en zijn bedoeld voor de opvang van patiënten die onmiddellijke zuurstoftoediening nodig hebben.





De komst van de coronavleugel is bedoeld om de reguliere zorg in het ziekenhuis te ontlasten en bedden op de intensive care-afdelingen vrij te maken voor niet-coronagerelateerde patiënten.





De regio Tanger beleefde de afgelopen weken een zorgwekkende opmars in het aantal nieuwe besmettingsgevallen en is verantwoordelijk een kwart van de besmettingen in het Noord-Afrikaanse land.

