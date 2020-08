Arrestaties in Marokko wegens afpersen Amerikaanse functionaris

De politie in Salé heeft twee verdachten aangehouden wegens het chanteren van een Amerikaanse ambtenaar in Washington D.C.





De sextortion zaak kwam aan het licht nadat de ambtenaar de hulp inriep van de Marokkaanse ambassade in de Verenigde Staten. De ambtenaar had tevergeefs geprobeerd er met de chanteurs uit te komen en had naar eigen zeggen al ruim 50 geldtransacties voltooid in de hoop dat de daders hem met rust zouden laten.





De politie in Marokko kon de verdachten makkelijk inrekenen nadat het slachtoffer de bankgegevens met de autoriteiten had gedeeld.

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte die woonachtig is in Khouribga. De drie zouden een Amerikaanse ambtenaar hebben gedreigd met het publiceren van een seksvideo waarin de man te zien is, meldt dagblad Assabah.