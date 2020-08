Marokko distribueert 430 ton voedsel en medicijnen in Beiroet

De hulpmiddelen zijn bedoeld voor de slachtoffers van de recente explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet.

De medische en humanitaire hulpmiddelen werden verspreid in aanwezigheid van de Marokkaanse ambassadeur in Libanon, M'hammed Grine, ambtenaren en vertegenwoordigers van het Libanese maatschappelijk middenveld. De hulpmiddelen werden in opdracht van koning Mohammed VI naar het rampgebied verstuurd.

Behalve voedingsmiddelen en medicijnen omvatte de lading ook medische apparatuur en middelen die kunnen worden gebruikt in de strijd tegen het coronavirus zoals mondkapjes, vizieren, beschermende kleding en desinfecterende middelen.

Het noodhospitaal dat in opdracht van koning Mohammed VI in het rampgebied is opgezet draait inmiddels ook op volle toeren. Er zijn tot dusver 20 operaties uitgevoerd, meldt staatspersbureau Maghreb Arab Press (MAP) vrijdag.



Er zijn volgens het Rode Kruis zeker 170 mensen om het leven gekomen door de explosie. Duizenden mensen raakten gewond en veel mensen hebben geen huis meer.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanleiding van de explosies. Naar verluidt lag er 2700 ton ammoniumnitraat, dat zeer explosief is, in een loods opgeslagen. Deze stof, die onder meer gebruikt wordt in kunstmest, is ook vaak gebruikt bij terroristische aanslagen.

De Libanese regering van premier Hassan Diab is afgetreden. Zijn regering kwam onder grote druk te staan na de protesten die volgden op de verwoestende explosie. Eerder waren al meerdere ministers uit Diabs kabinet opgestapt.

