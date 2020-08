'Justitie Libanon vervolgt 25 mensen voor havenramp'

Justitie in Libanon vervolgt 25 mensen vanwege de ramp in de haven van hoofdstad Beiroet.

Het gaat onder meer om hoge havenbestuurders, douanemedewerkers en veiligheidsfunctionarissen, zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters. Het is nog onduidelijk waar ze precies van worden verdacht.In de haven ontplofte deze maand een opslagplaats waar jarenlang een grote hoeveelheid in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. Dat leidde tot grootschalige verwoestingen en veel slachtoffers.Binnen de overheid zou bekend zijn geweest dat sprake was van een gevaarlijke situatie, maar toch is tot woede van veel burgers niet ingegrepen.