Actiedag voor Beiroet brengt 11,5 miljoen euro op

De nationale actiedag voor hulp aan Beiroet heeft bijna 11,5 miljoen euro opgebracht.

© ANP 2020

Dat meldden de Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555. In totaal hebben 163.000 mensen gedoneerd. De opbrengst van de actie is in de orde van grootte van de inzameling Stop de ebola-ramp (2014), waarvoor 10,6 miljoen euro gedoneerd werd. De tsunami in 2004 in Azië bracht het hoogste bedrag ooit op: ruim 208 miljoen euro.Het geld dat de samenwerkende hulporganisaties met de nationale actiedag voor Beiroet inzamelden gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad. Zo biedt Giro555 eerste hulp en medicijnen, omdat ziekenhuizen in Beiroet zwaar zijn beschadigd of overbelast. Het geld gaat ook naar hulp voor de duizenden mensen die dakloos zijn geworden. Giro555 deelt gereedschap en tentzeilen uit om kapotte ramen en daken tijdelijk te dichten.In de haven van Beiroet ontplofte vorige week dinsdag een opslagplaats waar zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen ongeveer 200 doden, 6000 gewonden en er worden nog honderden mensen vermist. Honderdduizenden mensen raakten dakloos.De actiedag was vrijdag even na 07.00 uur begonnen met ruim 5 miljoen euro als startbedrag.