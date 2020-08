Aantal coronagevallen in Duitsland is weer flink toegenomen

In Duitsland zijn volgens cijfers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Johns Hopkins zaterdag ruim 1510 nieuwe coronabesmettingen geteld.

© ANP 2020

Dat is het hoogste aantal nieuwe gevallen in een etmaal sinds het begin van de maand mei. Het totale aantal besmettingen dat in de Bondsrepubliek is vastgesteld komt daarmee op 223.791.In heel het land zijn momenteel 12.000 dragers van het virus en circa 225 patiënten die als ernstig ziek gelden. Al meer dan 202.000 mensen zijn hersteld. Door het virus zijn er bijna 9300 mensen overleden.Het getal waarmee de mate van verspreiding wordt aangegeven, gebaseerd op gegevens over een week tijd, staat dit weekeinde op 1,14. Dus één patiënt steekt 1,14 anderen aan. Dit cijfer stijgt iets sinds begin juli, terwijl het dalende was van half maart tot juli volgens cijfers van de gezondheidsautoriteit van de Duitse overheid, het Robert Koch-Institut.Het aantal coronatests dat wordt uitgevoerd stijgt ondertussen ook in Duitsland. Dat waren er begin mei wekelijks meer dan 327.000 begin mei en het waren er de laatste keer 672.000.