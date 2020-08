Politie arresteert 18 onruststokers Kanaleneiland Utrecht

De politie heeft in de Utrechtse wijk Kanaleneiland achttien mensen opgepakt die betrokken waren bij onrust in de wijk.

Zij maakten deel uit van een grotere groep die vrijdagavond bij winkelcentrum Rijnbaan Kanaleneiland aan het rellen was. In een brief die locoburgemeester Lot van Hooijdonk zaterdag stuurde naar de gemeenteraad meldt zij dat een groep van ongeveer 250 tot 300 jongeren zich daar verzamelde en vuurwerk afstak en dingen vernielden, waaronder een bushokje en een openbare-ordecamera. Ook werd een auto in brand gestoken. De politie moest optreden tegen "excessen". De brandweer is ook ter plaatse geweest om de autobrand te blussen.Van Hooijdonk schrijft dat de politie al op de hoogte was van mogelijke onrust. In de brief staat dat de driehoek (burgemeester, politie en justitie) donderdagavond informatie ontving dat er berichten circuleerden op social media waarin werd opgeroepen op vrijdagavond te komen rellen in Utrecht. De politie beschikte over informatie dat de groep specifiek uit was op een confrontatie met de politie. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden voor de onrust.