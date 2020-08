Eerste lading coronavaccins rolt in Rusland van de band

In Rusland is volgens de autoriteiten de eerste lading vaccins tegen het coronavirus van de band gerold.

Het nieuws komt slechts vier dagen nadat president Vladimir Poetin wereldkundig had gemaakt dat een vaccin was ontwikkeld. Internationaal is voorzichtig gereageerd op de aankondiging dat Rusland een werkzaam vaccin heeft ontwikkeld. Wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen dat meer tests nodig zijn om aan te tonen dat het veilig is.Volgens Poetin is het middel echter veilig. Een van zijn dochters heeft het zelfs toegediend gekregen, verklaarde hij. De laatste ronde van testen is evenwel pas deze week begonnen. Rusland verwerpt de scepsis uit het buitenland als een poging het Russische onderzoek te ondermijnen.