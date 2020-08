Israëlische luchtaanvallen op Gaza

Het Israëlische leger heeft een aantal luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook als reactie op de brandbommen die vanuit de regio naar Israël worden gezonden door middel van ballonnen.

© ANP 2020

Ook braken bij de grens van de Gazastrook ongeregeldheden uit, meldde het leger. Daar werden door Palestijnen banden in brand gestoken en explosieven richting het grenshek gegooid.De brandbomballonnen worden de afgelopen tijd vaker opgelaten en hebben in het zuiden van Israël voor branden gezorgd. Alleen al op zaterdag zouden zeker 19 van dergelijke aanvallen door de Palestijnen zijn uitgevoerd.Als vergelding zegt het Israëlische leger "een aantal militaire doelen van Hamas" te hebben bestookt. De doelwitten zouden onder ander een militaire compound en ondergrondse infrastructuur van Hamas zijn geweest, aldus het Israëlische bezettingsleger. Afgelopen werd een school in Gaza geraakt door de raketten.De luchtmacht van Israël heeft de afgelopen weken vaker bombardementen uitgevoerd in de Gazastrook. Eerder deze week sloot Israël ook een grensovergang voor goederen af en kondigden de Israëlische autoriteiten aan dat de visserijzone rond Gaza wordt ingeperkt.