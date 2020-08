Den Haag wil dat jongeren zich laten testen op coronavirus

De gemeente Den Haag roept jongeren actief op om zich te laten testen op het coronavirus.

Door online en op reclamezuilen in de stad te wijzen op de risico's van het longvirus, hoopt de gemeente dat meer mensen zich laten testen. "Een coronatest is gratis, je oma onbetaalbaar", is een van de slagzinnen die door de gemeente wordt gebruikt bij de campagne. Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer zegt in een verklaring dat hij hoopt op een goede start van het school- en collegejaar, ondanks alle coronabeperkingen. "Gelukkig kan er al weer veel meer, maar het coronavirus is nog niet verdwenen. Dat betekent dat we ons allemaal aan de maatregelen moeten blijven houden, jong en oud. Pak je verantwoordelijkheid en laat je testen. Het is snel, gratis en gemakkelijk."De ideeën voor de campagne zijn mede bedacht door jongeren uit Den Haag. Zo hoopt de gemeente dat de campagne de doelgroep daadwerkelijk aanspreekt.In Den Haag zijn momenteel vier testlocaties en binnenkort komt daar een vijfde bij in het Haaglanden Medisch Centrum Bronovo.