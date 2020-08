Inlichtingendiensten VS: ook Iran loofde premies uit aan Taliban

Iran heeft beloningen uitgeloofd aan de fundamentalistische Taliban om Amerikaanse troepen in Afghanistan aan te vallen

Dat stellen Amerikaanse inlichtingendiensten volgens nieuwszender CNN. Eerder meldde de Washington Post dat ook Rusland de Taliban zou hebben betaald voor het doden van Amerikaanse militairen in Afghanistan.

De Amerikaanse inlichtingendiensten menen dat zij transacties hebben gelinkt aan minstens zes aanvallen die vorig jaar plaatsvonden, waaronder een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Bagram in december. CNN verwijst naar documenten van het ministerie van Defensie die het heeft ingezien. Hoewel Iran daarbij niet met naam en toenaam wordt genoemd, hebben twee ingewijde bronnen bevestigd dat het om Iran gaat.

Minder dan een maand na de aanslag in Bagram, doodden de Amerikanen de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani met de bedoeling om door Iran gesteunde gewapende groepen in het Midden-Oosten te verzwakken.



Meerdere bronnen zeggen tegen CNN dat een openlijke Amerikaanse veroordeling en vergelding richting Iran en de Taliban uitbleef omdat de VS gebrand waren op succesvolle vredesonderhandelingen met de Taliban, die in februari een overeenkomst met de VS tekenden. President Donald Trump kon zo zijn belofte nakomen om troepen uit Afghanistan terug te trekken.

De openbaring van de Iraanse premies komt nadat Amerikaanse kranten schreven dat Rusland de Taliban geld betaalde voor het doden van Amerikaanse militairen in Afghanistan. Dat werd destijds door Trump afgedaan als "nepnieuws". Trump stelde op Twitter dat de berichten slechts bedoeld waren om hem en de Republikeinse partij te beschadigen. Rusland ontkent dat het beloningen heeft uitgeloofd aan de Taliban.



