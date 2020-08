Algerije heropent moskeeën, stranden en horeca

De Algerijnse autoriteiten hebben afgelopen weekend een aantal maatregelen tegen het coronavirus versoepeld

Sinds zaterdag zijn de gebedshuizen in het land weer open voor de vijf dagelijkse gebeden. Het gezamenlijke vrijdaggebed in de moskee is vooralsnog niet toegestaan. Ook openbare parken, stranden en horecagelegenheden zijn na vijf maanden weer toegankelijk voor publiek.



De versoepelingen gaan gepaard met strikte voorschriften om verspreiding van het longvirus te voorkomen. Zo is het het houden van sociale afstand het gebruik van het mondkapje verplicht. Veiligheidsdiensten houden toezicht op naleving van de coronaregels.





De afgelopen dagen zijn honderden moskeeën in Algerije grondig gereinigd en gesteriliseerd. In een aantal moskeeën is vloerbedekking verwijderd of afgedekt met plastic. Net zoals in andere landen zijn moskeegangers in Algerije verplicht zelf een gebedskleed mee te nemen.

