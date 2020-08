Zorgminister Marokko belooft voldoende hoeveelheid coronavaccin

De regering zal zorgen dat tijdig voldoende hoeveelheid van het vaccin voorhanden zal zijn voor alle burgers in het land

Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb maandag in Rabat. Ook zal Marokko deelnemen aan wereldwijde klinische onderzoeken naar vaccins tegen het nieuwe coronavirus om overdracht van kennis te verzekeren en om zelfvoorziening, middels de productie van het vaccin, te garanderen.

De zorgminister reageert daarmee op het recente nieuws dat Rusland het eerste patent heeft verworven op het coronavaccin. Het land is onlangs begonnen met de productie van het middel. Steeds meer burgers in Marokko vrezen dat Marokko misgrijpt wanneer straks een vaccin beschikbaar is. Ook wordt gevreesd dat het vaccin in eerste instantie enkel toegankelijk en betaalbaar zal zijn voor de rijken.

Ait Taleb meldde dat meerdere landen hun inspanningen hebben gebundeld in de zoektocht naar een vaccin. Ook Marokko heeft volgens de minister meerdere partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten gesloten om te zijner tijd toegang te verkrijgen tot het coronavaccin.



Rusland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangegeven de veiligheidsgegevens van het Russische coronavaccin te willen zien. "Pre-kwalificatie van elk vaccin omvat een grondige beoordeling van alle vereiste veiligheids- en werkzaamheidsgegevens.", aldus de WHO.

Het Russische Spoetnik V-vaccin is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleja in samenwerking met het ministerie van Defensie van het land.

