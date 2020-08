UNICEF: 13% van de scholen in Marokko heeft geen drinkwater

Slechts 84% van de scholen in Marokko heeft toegang tot drinkbaar water

Ook heeft 11% van de scholen in het land geen faciliteiten om de handen te wassen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF. Het wereldwijde onderzoek werd gedaan voor de uitbraak van het coronavirus.





Meer dan 70% van de scholen in het Noord-Afrikaanse land beschikt over adequate en bruikbare sanitaire voorzieningen. Zo'n 25% van de scholen heeft niet alle nodige sanitaire voorzieningen en in 5% van de scholen is helemaal geen sanitaire voorziening beschikbaar, luidt het onderzoeksrapport.





Wereldwijd beschikt slecht drie van de vijf onderwijsinstellingen over basis sanitaire voorzieningen zoals de mogelijkheid om de handen te wassen. Volgens de WHO de minimale en belangrijkste voorwaarde om de scholen te heropenen gedurende de coronacrisis.





De WHO roept regeringen op een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om volksgezondheidsmaatregelen te implementeren en de sociale en economische gevolgen die gepaard gaan bij het sluiten van de scholen.

