Marokko: Veel kritiek op nieuw testprotocol coronavirus

Experts noemen de nieuwe werkmethode van het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid contraproductief en zelfs gevaarlijk

Het zorgministerie heeft vorige week een nieuw behandelprotocol aangenomen dat bestaat uit het uitvoeren van de relatief snellere anti-lichamen test. De zogenaamde serologische test wordt uitgevoerd om te bepalen of er antilichamen aanwezig zijn in het lichaam, wat mogelijk wijst op een recente infectie met het coronavirus.

Bij positieve resultaten wordt de patiënt afgezonderd en volgt alsnog een PCR-test. Bij een negatieve test wordt de patiënt naar huis gestuurd en dient de patiënt twee weken in thuisisolatie door te brengen.

De nieuwe behandelmethode is bedoeld om de wachttijden in de zorg te verkorten en het besmettingsrisico te verlagen omdat potentieel besmettelijke personen in een vroeg stadium kunnen worden afgezonderd en veel eerder kan worden gestart met het contactonderzoek.



Voor zorgpersoneel leidt het nieuwe protocol echter tot vertraging in de diagnose en een vertraging bij de eventueel vereiste medische zorg, wat uiteindelijk kan leiden tot een toename van het aantal kritieke gevallen. Dat zeggen twee verenigingen van artsen in een brief aan zorgminister Khalid Ait Taleb.

Volgens de Marokkaanse Vereniging voor Spoedeisende Geneeskunde (SMMU) en de Marokkaanse Vereniging voor Anesthesie, Analgesie en Reanimatie (SMAAR) werkt de nieuwe methode juist averechts. Het nieuwe protocol zou alleen nut hebben als deze uitsluitend is bedoeld als aanvulling op de reguliere PCR- of virologische tests of voor het monitoren van de epidemiologische situatie, beweren de verenigingen.



"Patiënten thuis aansturen op basis van enkel een serologische tests zal de patiënt blootstellen aan vertragingen in de nodige behandeling", verwachten de experts. "Iemand naar huis sturen terwijl hij of zij zich mogelijk in de virale fase van de ziekte bevindt, zonder rekening te houden met de klinische toestand, is gevaarlijk.", zeggen de twee verenigingen.

De snelle serologische test is geen gevalideerde methode voor een positieve diagnose omdat het heel goed mogelijk is dat antilichamen pas na de tiende dag van de infectie in het lichaam verschijnen. Ook kent de test een hoog percentage fout-negatieven, leest de brief.



Volgens de verenigingen moet prioriteit worden gegeven aan het zo vroeg mogelijk starten van de behandeling. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat vroege diagnose, spoedeisende zorg en nauwlettend toezicht plaatsvindt. Ook het zo snel mogelijk opsporen van contactgevallen is volgens de experts een prioriteit.

Als enkel beslissingen worden genomen op basis van een serologische test is deze noodzakelijke zorg onmogelijk.

