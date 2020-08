Aantal coronagevallen in Nederland stijgt met 482

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 482 nieuwe coronagevallen vastgesteld.

© ANP 2020

Dat is de laagste toename in een etmaal sinds 5 augustus. Van de mensen die positief zijn getest is ongeveer de helft 20 tot 40 jaar oud en ongeveer een kwart 40 tot 60 jaar oud. Een klein deel is 60 jaar of ouder.Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag bekend hoeveel gevallen in de afgelopen week zijn vastgesteld. In de afgelopen zes dagen kwamen er 3511 gevallen bij. Vorige week dinsdag stond de teller van de week ervoor op 4036.Het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland steeg met 110. In Rotterdam-Rijnmond, de afgelopen weken de grootste brandhaard van het land, kwamen 64 gevallen aan het licht en in Haaglanden 69. Utrecht registreerde 31 nieuwe patiënten, Midden- en West-Brabant 23 en Kennemerland 22.