Saoedi-Arabië benoemt 10 vrouwen in hogere functies heilige moskeeën

De Saoedische autoriteiten hebben tien vrouwen belangrijke posten gegeven in religieuze instellingen in Mekka en Medina

Het algemeen bestuur van de twee heilige moskeeën in Mekka en Medina meldde zondag dat tien vrouwen zijn aangesteld in verschillende departementen, vooral voor administratieve en technische taken.

De aanwervingen zijn bedoeld om de "daadkracht van gekwalificeerde en capabele Saoedische vrouwen te versterken", leest de verklaring van de twee religieuze instellingen. De twee moskeeën namen in 2018 ook al 41 vrouwen aan voor directieposten.

De conservatieve Golfstaat poogt de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken. In Saoedi-Arabië werden vrouwen lange tijd weggehouden van de arbeidsmarkt. Dat vrouwen belangrijke posities bekleden in religieuze instellingen in het streng Islamitische land is dus vrij uitzonderlijk.



Vision 2030

De versterking van de arbeidskansen voor vrouwen past binnen het hervormingsplan 'Vision 2030' van de jonge kroonprins Mohammed bin Salman. Het plan moet de economie in het land diversifiëren en een einde maken aan de afhankelijkheid van aardolie.

In het derde kwartaal van 2019 was ruim een derde (35%) van de werkende Saoediërs een vrouw. Ook maken vrouwen 84% van de werkzoekenden uit. Behalve betere kansen op de arbeidsmarkt hebben vrouwen in het land onlangs ook andere rechten verkregen. Zo mogen ze autorijden en kunnen ze zonder de toestemming van een man een paspoort aanvragen.

