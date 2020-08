Nador: 300 kankerpatiënten zitten zonder arts

Ruim 300 kankerpatiënten kunnen voorlopig niet terecht in het Hassani ziekenhuis in Nador

De enige oncoloog in het ziekenhuis is momenteel met zwangerschapsverlof. Patiënten zijn noodgedwongen het ziekenhuis in Oujda te bezoeken voor medicijnen en chemotherapie, meldt nieuwsdienst Barlamane.





Een groep vrienden en familieleden van de patiënten roept het Ministerie van Volksgezondheid op om in te grijpen. Volgens de groep is de reis naar Oujda voor veel patiënten te zwaar en onbetaalbaar.





De activisten roepen het zorgministerie op haar verantwoordelijkheid te nemen en er voor te zorgen dat het zorgcentrum voldoende personele bezetting heeft.



Het ministerie heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

