FC Utrecht haalt Mahi terug naar de eredivisie

FC Utrecht heeft aanvaller Mimoun Mahi vastgelegd. De 26-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst komt over van de Zwitserse club FC Zürich.

Hij heeft een contract getekend tot medio 2024. Mimoun heeft een verleden in de eredivisie. Hij speelde van 2012 tot 2014 bij Sparta en vervolgens vijf seizoen bij FC Groningen. Na het seizoen 2018-2019 tekende hij voor drie jaar in Zürich."Mimoun is een aanvaller met power en scorend vermogen. Hij is inzetbaar op alle posities in de aanval en met zijn specifieke kwaliteiten kan hij wedstrijden beslissen. Dat maakt ons team weer sterker en geeft ons meer mogelijkheden", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "We zijn er heel blij mee dat het ons is gelukt om Mimoun vast te leggen en dat hij gelooft in de ambities die we met de club hebben."Mahi heeft twee interlands voor het Marokkaanse elftal achter zijn naam staan.