Imam Al-Aqsa moskee verwerpt deal Emiraten en Israël

De imam van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem heeft maandag de normalisatiedeal van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met Israël veroordeelt.

Tijdens een teleconferentie met het in Turkije gevestigde Al-Aqsa Minbar Association omschreef Sheikh Ekrima Sabri de deal als een grote nederlaag. "De normalisatie-overeenkomst tussen de VAE en de Israëlische bezetter wordt niet geaccepteerd", zei Ekrima.

De imam deed de uitspraken tijdens de conferentie die in het teken stond van de 51-verjaardag van de brandstichting in de Al-Aqsa moskee. Op 21 augustus 1969 werd de Al-Aqsa moskee in brand gestoken door de extremistische Joodse Australische toerist Denis Michael Rohan. Door de brand raakten historische delen van de Al-Aqsa-moskee verwoest.

De imam riep moslims wereldwijd op tot het verspreiden van het islamitische verhaal over Jeruzalem en de Al-Aqsa-moskee. "Geen enkele steen in Palestina toont het bestaan ​​van de Joods-Hebreeuwse geschiedenis aan", zei Ekrima. De sheikh deed de dringende oproep om alle pogingen om de Palestijnse zaak uit te wissen te confronteren. Ekrima verwees daarmee naar het omstreden Amerikaanse annexatieplan 'Deal of the Century'.



Mes in de rug

De VAE en Israël maakten vorige week bekend dat ze hadden afgesproken normale diplomatieke betrekkingen aan te gaan, tot woede van veel Palestijnen en moslims wereldwijd. De verzoeningspoging wordt gezien als "een mes in de rug van de Palestijnen" door de Emiraten.

De VAE is de eerste golfstaat die de relatie met Israël normaliseert. Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) is de VAE het derde Arabische land dat een akkoord sluit met Israël.





