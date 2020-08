Marokko: Tientallen wijken afgesloten na toename coronabesmettingen

De aanscherping van maatregelen komt op het moment dat Marokko getuige is van een ongekende toename in het aantal besmettingen. Al dagen achtereen melden zorgautoriteiten meer dan 1.000 nieuwe dagelijkse besmettingen met het longvirus COVID-19.

In de provincie Rabat hebben lokale autoriteiten tientallen wijken in Hay Rachad onder lockdown geplaatst nadat nieuwe hotspots werden gesignaleerd. Militair personeel is inmiddels opgeroepen om toezicht te houden op de naleving van de preventiemaatregelen.





In Salé hebben autoriteiten cafés gesloten nadat klanten op grote schaal de coronaregels voor de horeca trotseerden. In andere regio's van het land zijn soortgelijke maatregelen getroffen.





De regio Marrakech-Safi is één van de zwaarst getroffen regio's in Marokko en staat op het punt de regio Tanger voorbij te streven. Tanger is momenteel na Casablanca het zwaarst getroffen.