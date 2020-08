'Mogelijk weer beperking aan grootte van samenkomsten'

Het kabinet bekijkt of er weer beperkingen nodig zijn voor het aantal mensen dat maximaal bij elkaar mag komen.

© ANP 2020

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van De Telegraaf. Na forse beperkingen aan het begin van de coronacrisis werd de limiet voor groepsgroottes in de zomer losgelaten, mits mensen op 1,5 meter afstand blijven. Maar nu blijkt dat vooral in de privésfeer het aantal besmettingen stijgt, omdat mensen te dichtbij komen of elkaar omhelzen. Het gaat dan om verjaardagen, barbecues, maar ook om bijeenkomsten als een begrafenis of bruiloft.Het is nog niet duidelijk of en in hoeverre deze versoepeling wordt teruggedraaid. Het kabinet besluit dat dinsdag. Mogelijk blijft het bij een flinke waarschuwing. In ieder geval vindt het kabinet dat er iets moet gebeuren om de verdergaande verspreiding van het virus tegen te gaan.Amsterdam en Rotterdam willen met eigen lokale maatregelen komen, zeggen bronnen, omdat het virus hier sneller om zich heen grijpt dan elders. Het is nog niet duidelijk wat deze maatregelen inhouden. De twee steden kondigen de maatregelen mogelijk ook dinsdag aan.