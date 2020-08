Israël geen voorstander van verkoop F-35's aan Emiraten

Israël heeft afwijzend gereageerd op berichten dat de recente overeenkomst met de Verenigde Arabische Emiraten de weg zou vrijmaken voor een "enorme" Amerikaanse wapenverkoop aan die golfstaat.

De regering van president Donald Trump zou volgens de krant Yedioth Ahronoth geavanceerde gevechtstoestellen van het type F-35 willen verkopen. Washington verkoopt traditioneel geen wapens aan mogendheden in het Midden-Oosten die de machtsbalans kunnen veranderen ten nadele van Israël. Dat land sloot onlangs een akkoord met de VAE over het normaliseren van de onderlinge relatie. Dat betekent volgens het kantoor van premier Benjamin Netanyahu echter niet dat Israël nu ook een nieuw standpunt heeft ingenomen over wapenverkopen in de regio.De Israëlische minister Yuval Steinitz (Energie) nuanceerde de mogelijke gevolgen van zo'n wapendeal. Hij zei op de radio dat zijn land waarschijnlijk weinig risico loopt als de VAE toch de hand weet te liggen op F-35-toestellen. Hij wees op de afstand tussen de landen en merkte op dat Iran meer reden zou hebben om zich zorgen te maken.