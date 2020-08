Nog meer besmettelijke coronapatiënten in Nederland

Nederland telt nog meer coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er nu ongeveer 50.000 besmettelijke personen in Nederland. Vorige week waren het er ruim 32.000 en de week daarvoor meer dan 16.000. Het aantal is wel een schatting, benadrukt het RIVM. Misschien zijn er bijna 31.775 besmettelijke personen, maar het zou ook kunnen gaan om 73.758 mensen.Nederland telde begin juli ongeveer 3000 besmettelijke personen. Op het hoogtepunt van de corona-uitbraak, eind maart, waren het er vermoedelijk meer dan 200.000. "Als iemand het coronavirus oploopt, dan is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoelang dit duurt verschilt van persoon tot persoon", leg het RIVM uit.