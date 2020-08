Dringend advies: geen bijeenkomsten thuis, maximaal zes mensen

Premier Mark Rutte geeft een zeer dringend advies om thuis voorlopig geen feestjes of borrels te organiseren.

Als mensen toch gasten thuis ontvangen, beperk dat dan tot maximaal zes, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. Met dit aantal valt binnen huizen nog 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet roept mensen hiertoe op, omdat de meeste nieuwe besmettingen in de privésfeer zijn.

Het gaat volgens Rutte om mensen die elkaar kennen en kennelijk genoeg vertrouwen om handenschuddend en knuffelend in dezelfde ruimte rond te lopen zonder afstand. Maar wat onder elkaar veilig voelt, is volgens Rutte "feitelijk een schijnveiligheid".

De premier heeft dan liever "dat mensen naar de horeca gaan", zei hij. "Daar is meer ruimte, en hebben mensen een vaste zitplaats. Daar is de 1,5 meter beter te handhaven."



Vaste zitplaats

En als mensen dan een zaaltje afhuren om een verjaardag, jubileum of een bruiloft te vieren, dan moeten ook daar mensen een vaste zitplaats hebben en afstand bewaren. "Geen polonaises, feliciteren op afstand", aldus Rutte. "Dit is niet leuk, maar het moet gewoon.

Ook bij het uitserveren van drank moeten de uitbaters extra opletten met de glazen. We vragen zaalverhuurders en horecaondernemers hier scherp op te letten. Er zal ook in de handhaving extra aandacht voor komen."



De premier erkende dat achter de voordeur het aantal mensen niet is te controleren of handhaven. Ingrijpen bij privéfeestjes kan de politie al wel, als er bijvoorbeeld sprake is van overlast. Hij heeft er vertrouwen in dat mensen zich aan de adviezen en maatregelen zullen houden.

"Ik ben daar niet bezorgd over. Ik ga de samenleving niet smeken iets te doen." Hij wees op de ervaringen enkele maanden geleden toen er maximaal drie bezoekers thuis waren toegestaan. "Toen hebben mensen zich er ook goed aan gehouden."

Ook was aanvankelijk aangekondigd dat op 1 september discotheken en nachtclubs weer open konden, als de omstandigheden zich goed ontwikkelden. Maar Rutte zei dat hij hier "niet optimistisch over is".

