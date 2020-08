Bijenkorf Amsterdam dicht vanwege coronabesmettingen

De Bijenkorf in Amsterdam moet de deuren sluiten omdat medewerkers besmet zijn met het coronavirus.

De veiligheidsregio heeft besloten dat de winkel aan de Dam voorlopig dicht moet. Iedereen die recent bij De Bijenkorf in Amsterdam was en klachten heeft, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen.





Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere medewerkers van De Bijenkorf op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest op het coronavirus. Een aantal van hen was aan het werk toen zij besmettelijk waren.

De sluiting geldt voor veertien dagen, maar kan eerder worden opgeheven als het warenhuis de nodige maatregelen treft om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijvoorbeeld door personeel te laten testen of medewerkers van andere vestigingen in te zetten.De GGD adviseert medewerkers die in de periode van 4 tot en met 18 augustus hebben gewerkt in De Bijenkorf veertien dagen in quarantaine te gaan.De GGD en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland maken zich grote zorgen over het oplaaiende virus in de stad. Burgemeester Femke Halsema maakt dinsdagavond nadere maatregelen bekend om het aantal besmettingen tegen te gaan.