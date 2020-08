Vliegen van en naar Marokko kan weer, maar met beperkingen

Directe vluchten tussen Nederland en Marokko zijn weer mogelijk

Nederland en Marokko hebben daar afspraken over gemaakt die gelden tot en met 9 september. Daarna wordt gekeken hoe de Marokkaanse overheid de epidemiologische situatie in het land op dat moment inschat.

Het is nu aan de luchtvaartmaatschappijen om deze vluchten, die vorige week werden geschrapt, weer in te plannen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan een akkoord voor na 9 september wordt nog gewerkt, zegt een woordvoerder.

De afspraken over deze rechtstreekse vluchten hebben geen invloed op het coronagerelateerde inreisverbod voor reizigers uit Marokko, want dat blijft van kracht. Mensen die uit Marokko komen en geen noodzakelijke reis naar Nederland maken, worden niet toegelaten.



Volgens justitieminister Grapperhaus werd dat besluit genomen op basis van "een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Marokko en de daar geldende maatregelen". Zo werd gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen, dat lager moet zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni.

Marokkanen die ook een paspoort van een EU-land hebben worden wel toegelaten in Nederland. Voor alle reizigers uit Marokko geldt het dringende advies om bij terugkeer in Nederland twee weken in thuisquarantaine te gaan.

© NOS/ANP/Marokko.nl 2020