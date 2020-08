Marokko opent snelweg tussen Laayoune en Dakhla

Marokko heeft de werkzaamheden aan de snelweg die Laayoune met Dakhla verbindt afgerond.

Het prestigieuze project om de zuidelijke provincies te voorzien van een wegennet volgens internationale normen is gerealiseerd. De werkzaamheden aan de 500 km lange snelweg werden volgens schema voltooid. De weg is sinds enkele dagen opengesteld voor verkeer.





Het project heeft 8,7 miljard DH (€800 miljoen) gekost en zal naar verwachting de economische en commerciële banden tussen Marokko en de rest van het Afrikaanse continent versterken.





De nieuwe snelweg maakt deel uit van een groter snelwegproject dat de stad Tiznit met Dakhla moet verbinden en door Laayoune loopt. De totale snelweg heeft een afstand van 1.055 kilometer. De werkzaamheden in de regio Guelmim-Oued Noun lopen vertraging op waardoor de oplevering een jaar later is dan verwacht.





Het snelwegproject, zoals vormgegeven door transportminister Abdelkader Aamara, is onderdeel van de ontwikkelingsprojecten die koning Mohammed VI aankondigde op 6 november 2015, tijdens zijn troonrede ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de Groene Mars.

