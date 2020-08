Tientallen Joodse kolonisten bestormen Al-Aqsa-moskee

Dat meldt een functionaris van de Islamic Waqf Foundation. "Achtennegentig Joodse kolonisten zijn vanochtend onder begeleiding van de Israëlische politie het complex binnengedrongen", aldus de woordvoerder.

De kolonisten betraden de moskee via de al-Mugharbah-poort van het complex. Naar verwachting zullen nog meer kolonisten het gebied betreden voor het uitvoeren van religieuze rituelen.

Israël heeft Oost-Jeruzalem, waar de Al-Aqsa moskee is gevestigd, illegaal bezet sinds de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967, een daad die nooit door de internationale gemeenschap is erkend. In 1980 annexeerde Israël de hele stad en claimde het als de 'eeuwige en onverdeelde' hoofdstad van de zelfbenoemde Joodse staat.





Voor moslims vertegenwoordigt Al-Aqsa 's werelds derde heiligste plek na Mekka en Medina. Joden verwijzen van hun kant naar het gebied als de 'Tempelberg', bewerend dat het in de oudheid de plaats was van twee Joodse tempels. Internationaal recht blijft zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem beschouwen als bezet gebied.