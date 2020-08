Marokko: Weer bosbrand nabij Fnideq

In het bos nabij Fnideq is dinsdag opnieuw brand ontstaan.

De brand ontstond dinsdag rond het middaguur. Meer dan 200 leden van de brandweer, koninklijke gendarmerie, politie en hulpkrachten werden gemobiliseerd om de brand te bestrijden.





Volgens staatspersbureau Maghreb Arab Press (MAP) was de brand rond 18.00 onder controle. Zo'n 1,5 hectare groen is in rook opgegaan.





Begin augustus werd de regio ook al geteisterd door een grote bosbrand. De vuurzee in het Haouz Malaliyine-bos in de gemeente Aaliyine (M'diq-Fnideq) had toen 1.020 hectare groen verwoest.



De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld om de oorzaak van de brand vast te stellen.

