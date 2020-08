Soldaten arresteren president en premier in Mali tijdens opstand (video)

De president van Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, is dinsdag gearresteerd door soldaten die zich tegen hem verzetten.

Naast Keïta werden nog meer topfunctionarissen, onder wie premier Boubou Cissé, vastgezet. Ook was de Malinese staatsomroep tijdelijk uit de lucht. Inmiddels is de zender weer in de lucht, maar wel met enkel voorgeprogrammeerde programma's.

In Mali vond eerder op de dag mogelijk een couppoging plaats. Het is echter niet duidelijk hoeveel soldaten zich op dit moment verzetten tegen de regering en wat hun motief is. De opstand brak dinsdagochtend uit in een militaire basis in de buurt van Bamako. In de hoofdstad zelf werd een regeringsgebouw in brand gezet.

Premier Cissé vroeg de militairen eerder op de dag nog met hem in gesprek te gaan. Hij riep de soldaten op het verzet te staken. Daarna werd er niets meer van hem vernomen.



De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) heeft de coup afgekeurd en besloten een delegatie naar Mali te sturen. Alle landen die zijn aangesloten bij ECOWAS hebben de grenzen met Mali gesloten. Mali is tijdelijk geschorst van de gemeenschap.

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat Marokko de gebeurtenissen in Bamako "met bezorgdheid volgt" en roept alle betrokken partijen op om een "verantwoordelijke dialoog" aan te gaan. Een dag voor de militaire couppoging benadrukte de Malinese minister van Buitenlandse Zaken, Tiebile Drame, de actieve bijdrage van Marokko aan vredeshandhaving in de Sahel-regio.



De opmerking van de Malinese buitenlandminister vond plaats tijdens een ontmoeting met Hassan Naciri, de ambassadeur van Marokko in Mali. Drame benadrukte dat Marokko een actieve rol speelt bij het ondersteunen van vredesinitiatieven en bij het oplossen van sociaal-politieke problemen in de Sahel-regio.

Sinds juni vinden er grote antiregeringsprotesten plaats in Mali. Dinsdag gingen honderden demonstranten de straat op om de arrestatie van de president te vieren. De betogers beschuldigen Keïta van corruptie en houden hem verantwoordelijk voor het gebrek aan veiligheid in gebieden waar islamitische militanten actief zijn.

