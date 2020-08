Errachidia: Imam en moskeegangers gearresteerd wegens schenden coronavoorschriften

marokko 17 aug 19:29

De imam van een moskee in Errachidia is opgepakt nadat hij een gezamenlijk gebed leidde in een niet-geautoriseerde ruimte.

Dat meldt nieuwsdienst Akhbarona. Behalve de imam zijn ook de moskeegangers opgepakt wegens het schenden van de coronamaatregelen. De gebedshuizen in Marokko openden half juli de deuren nadat ze maandenlang gesloten waren. De moskeeën zijn enkel open voor de vijf dagelijkse gebedsdiensten. Koranlessen, preken, islamlessen, dodengebeden en vrijdaggebeden zijn vooralsnog opgeschort. In totaal werden zo'n 5.000 moskeeën worden heropend, een derde van de in totaal ruim 15.000 moskeeën die door het ministerie worden beheerd. In alle gevallen ging het om gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig was de preventiemaatregelen te handhaven. Zo beschikken de 5.000 geselecteerde gebedshuizen over meerdere in-, en uitgangen, voldoende ramen en ventilatie.

De heropening ging gepaard met strikte voorschriften om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Moskeegangers zijn te allen tijde verplicht voldoende sociale afstand te bewaren en een eigen gebedskleed mee te nemen. Ook is het niet toegestaan handen te schudden met andere moskeegangers en dient de rituele wassing thuis te worden verricht aangezien sanitaire faciliteiten in de moskee gesloten blijven. Lokale autoriteiten