Meer aanhoudingen voor rellen in Utrecht

De politie heeft opnieuw jonge verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland van afgelopen weekend.

Een 21-jarige man uit IJsselstein wordt verdacht van opruiing via berichten op sociale media, liet het Openbaar Ministerie woensdagavond weten. Een 17-jarige jongen uit Utrecht is aangehouden omdat hij onder meer stenen naar agenten zou hebben gegooid. Hij is opgespoord op basis van camerabeelden. De jongen heeft volgens justitie ook met vuurwerk gegooid.Het OM meldde eerder op de dag al de aanhouding van twee andere mannen (22 en 26 jaar) uit Hilversum. Ook zij worden ervan verdacht dat ze op sociale media anderen hebben opgehitst om deel te nemen aan de rellen. Een van hen zou ook een beveiligingscamera hebben vernield bij winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland.De verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De maximumstraf voor opruiing is vijf jaar.Vrijdag en zaterdag werden ook al tientallen jongeren opgepakt in verband met de rellen in Utrecht. Ook in Den Haag kwam het eind vorige week tot onlusten, nadat jongeren daar op sociale media toe hadden opgeroepen.