VS: geen doodstraf Daesh-terroristen die mensen onthoofden

De Verenigde Staten beloven de Britse regering niet te streven naar de doodstraf voor twee Daesh-terroristen die mensen onthoofden.

De twee hadden de Britse nationaliteit. Zij kregen toen zij als jihadist streden de bijnaam Beatles, samen met twee andere Daesh-strijders. De vier vielen op door hun Engels accent. De twee worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de onthoofding van onder anderen de Amerikaanse journalist James Foley.De Amerikanen eisen in ruil voor hun belofte wel dat Londen ermee instemt bewijsmateriaal te verstrekken voor vervolging in de VS. De Britten zijn tegen de doodstraf.De twee bevinden zich in Amerikaanse militaire gevangenschap in Irak. De terreurcel met de bijnaam The Beatles kidnapte en vermoordde journalisten en hulpverleners uit de VS en Groot-Brittannië.Washington zet Londen onder druk. Als de Britten voor 15 oktober niets doen, worden de twee in Irak berecht.