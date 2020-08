Netanyahu dreigt Palestijnse leiders te vermoorden

Israël heeft de afgelopen week het aantal luchtaanvallen geïntensiveerd en de blokkade van de Gazastrook verder aangescherpt

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag gedreigd Palestijnse leiders in de Gazastrook te vermoorden. "Hamas en de Islamic Jihad moeten beseffen dat hetgeen hen de vorige keer is overkomen nu verdubbeld en verdrievoudigd zal worden, inclusief het aantal doelwitten", zei Netanyahu, daarmee verwijzend naar de moord op een prominente commandant van Islamic Jihad in november vorig jaar.

Het Israëlische bezettingsleger heeft de afgelopen week de aanvallen op Gaza geïntensiveerd en de blokkade van de Gazastrook nog verder aangescherpt als reactie op de lancering van brandende ballonnen vanuit de Gazastrook.

Woensdag verbood Israël de invoer van brandstof in Gaza als onderdeel van de bestraffende maatregelen. Door het gebrek aan brandstof werd de enige energiecentrale in Gaza stilgelegd waardoor momenteel een ernstig tekort aan stroom heerst.



Netanyahu waarschuwde Hamas dat Israël elke brandgevaarlijke ballonnen als raket beschouwt. "We bombarderen Hamas al 11 nachten opeenvolgend en we zullen indien nodig nog veel meer doen", zei hij.

Een Egyptische veiligheidsdelegatie was twee dagen geleden in Gaza in een poging de wapenstilstand tussen Palestijnse facties en Israël te herstellen.

