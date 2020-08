Tanger: Zorgpersoneel demonstreert tegen hoge werkdruk door coronavirus

Zorgmedewerkers in Tanger zijn woensdag de straat opgegaan uit protest tegen de steeds hoger wordende werkdruk en het stijgende aantal besmettingen onder zorgpersoneel

Tanger kampt met een ernstig tekort aan zorgpersoneel sinds de noordelijke stad getuige is van een explosieve groei in het aantal coronabesmettingen. Actievoerders verzamelden zich woensdag voor het hoofdkantoor van de gezondheidsdelegatie en eisten actie.

De actievoerders roepen het Ministerie van Volksgezondheid op het tekort aan personeel op te lossen door de vele werklozen in het land aan het werk te zetten. Ook zijn ze het niet eens met het recente besluit om het salaris van zorgmedewerkers niet te verhogen. Wel heeft zorgminister Khalid Ait Taleb de gezondheidswerkers recent nog een eenmalige uitzonderlijke vergoeding toegezegd. De hoogte van die vergoeding moet nog worden vastgesteld.

Adel Benkhali, een verpleger op de corona-afdeling van het Duc de Tovar-ziekenhuis in Tanger en lid van de Nationale Raad voor de Beweging van Verpleegkundigen onthulde dat het aantal gezondheidswerkers in Marokko dat besmet is geraakt met het coronavirus inmiddels is opgelopen tot 235 gevallen.



Ook Benkhali roept de autoriteiten op de ruim 6.000 werkloze verplegers en verpleegsters in Marokko aan het werk te zetten om het schrijnende personeelstekort te overbruggen. Benkhali verwacht dat de werkdruk de komende tijd zal toenemen nu de epidemiologische situatie in het land verslechterd.

Ook in andere delen van het land kwamen zorgmedewerkers bijeen om de misstanden aan de kaak te stellen. Het ministerie heeft nog niet op de zaak gereageerd.

