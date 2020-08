Hittegolf in Marokko: temperaturen kunnen oplopen tot wel 47 graden

In het oosten en het zuiden van Marokko zal het kwik de komende dagen flink oplopen

Het nationale meteorologisch instituut (DMN) voorspelt hoge temperaturen in onder meer Errachidia en Zagora. De hittegolf doet naar verwachting donderdag zijn intrede en duurt tot aanstaande zondag.



Temperaturen tussen 42°C en 47°C zullen de provincies Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued-Dahab en Taroudant bereiken.



In de regio's Agadir-Ida-Outanane, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Sidi-Ifni, Guelmim, Tan Tan, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Settat en Youssoufia kan zaterdag en zondag het kwik oplopen tot wel 40°C en 44°C.



Temperaturen tussen 39°C en 42°C zullen in dezelfde periode de provincies Fquih Ben Saleh, Beni-Mellal, Khouribga, Khenifra, Kelaa des Sraghna, Taounate, Figuig, Boulemane, Guercif, Jerada, Fez en Moulay-Yakoub treffen.

