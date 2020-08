Grapperhaus: rellen niet te tolereren

De rellen die de afgelopen week hebben plaatsgevonden in verschillende Nederlandse steden zijn "niet te tolereren". Dat vindt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De minister is vol lof over de inzet van de politie, die hun werk "erg goed" doen. "Ik zie dat de politie heel professioneel optreedt. ". Voor de relschoppers heeft hij geen goed woord over. "Dit is niet te tolereren. We hebben een maatschappelijke kwestie, corona, waar niemand om heeft gevraagd. Dat proberen we zo goed mogelijk op te lossen. Het laatste wat je dan moet doen is oproer kraaien, vernielingen plegen. Het is asociaal als je je nu gaat misdragen op straat."Volgens Grapperhaus zijn het zeker niet alleen jongeren die zich misdragen. "Ik zie ook kerels van 30, 40 jaar er tussen lopen."In Den Haag Utrecht en Amersfoort sloeg afgelopen week meerdere keren de vlam in de pan. Grapperhaus spreekt volgende week met de burgemeesters van de steden, en wil van hen horen wat hij kan doen om te helpen. Hij benadrukt wel eerst de lokale politiek de gelegenheid te willen geven zich over de rellen te buigen.