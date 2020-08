VS willen opnieuw VN-sancties tegen Iran

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Verenigde Naties alle eerder opgeschorte sancties tegen Iran opnieuw instellen.

Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo geïnstrueerd dat voornemen over te brengen aan de VN-Veiligheidsraad. Pompeo reist naar verwachting op donderdag af naar New York om te proberen daar een hervatting van de sancties tegen Iran te bewerkstelligen. Pompeo heeft die dag ook een ontmoeting met VN-chef Antonio Guterres op de agenda staan.De sancties werden ooit ingesteld om te voorkomen dat Iran zou doorgaan met de ontwikkeling van een atoombom. De sancties gingen van tafel na een akkoord tussen Iran, de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.Onder Trump trokken de Verenigde Staten zich terug uit het akkoord waar zijn voorganger Barack Obama zich lang voor had ingespannen. Verwacht wordt dat de Veiligheidsraad niet zal instemmen met Trumps wens om de sancties in ere te herstellen.